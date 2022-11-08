Когда страховщики могут досрочно расторгнуть договор об ОСАГО

Пленум Верховного суда подготовил новый проект постановления о применении судами законодательства об ОСАГО, сообщает «Право.Ru». В документе указано, что страховщик может досрочно прекратить договор об ОСАГО, если при его заключении клиент предоставил ложные или неполные сведения.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Это данные, при предоставлении которых договор со страхователем не заключили совсем или подписали его на иных условиях. Например, стаж вождения или использование машины как такси. Договор в таких ситуациях прекращается с момента получения соответствующего уведомления от страховой компании», — говорится в сообщении.

Среди прочего в документе сказано, что в случае передачи прав собственности на автомобиль ответственность нового владельца или водителей не будет считаться застрахованной по договору ОСАГО прежнего собственника.

Также действие договора ОСАГО прекращается при смерти страхователя или собственника авто, ликвидации юрлица (если она выступала в качестве страхователя) или страховщика, а также при утрате ТС и прочих случаях. Кроме того, прописано, что после ремонта поврежденной машины страховщик может распорядиться поврежденными деталями по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением с потерпевшим.

Наконец, в проекте постановления говорится, что если в аварии виновны несколько водителей, их страховщики выплачивают возмещение в равных долях. Несогласный с суммой потерпевший может потребовать взыскать недостающую часть, тогда суд будет устанавливать степени вины участников ДТП.