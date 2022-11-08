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35 минут назад

Новости автомира: BMW начнет продавать автомобили без дилерской наценки через два года

Российская Газета

В мае нынешнего года стало известно о планах BMW и Mercedes перейти на новую модель продажи автомобилей - без посредников в лице дилеров. Финансовый директор баварской марки рассказал, когда компания начнёт реализацию принципиально отличающегося подхода к работе с клиентами.

BMW начнет продавать автомобили без дилерской наценки через два года
Фото: BMWBMW

"Мы хотим предоставить клиентам возможность заказывать автомобили непосредственно у нас", - сообщил Николя Петер в интервью немецкой газете Münchner Merkur.

Новая концепция начнёт действовать с 2024 года, но только для бренда Mini, - это будет "обкаткой" и доработкой системы. Заказать BMW напрямую можно будет ориентировочно с 2026 года.

По словам финансового директора BWM, компания ведёт конструктивные переговоры со своей дилерской сетью.

Ранее "РГ" сообщала, что дилеры при переходе на новую модель продаж не ликвидируются, а остаются в качестве центров по выдаче автомобилей и постпродажного обслуживания. Тем не менее их количество будет сокращаться.

Автоновости,BMW,
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