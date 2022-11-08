Tesla зарабатывает на одном автомобиле в 8 раз больше, чем Toyota

Прибыль Tesla с продажи одного автомобиля превысила аналогичную прибыль Toyota примерно в восемь раз в июле-сентябре 2022 года, пишет Nikkei Asia, ознакомившаяся с финансовыми отчетами компаний. В результате американский производитель электрокаров обошел японцев в квартальной прибыли. Это случилось впервые с 2010 года, когда Tesla начала торговаться на бирже. Не последнюю роль сыграли непредвиденные обстоятельства, вмешавшиеся в деятельность Toyota.

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Tesla зарабатывает на одном автомобиле 9570 долларов, в то время как Toyota — только 1200. Таким образом, по прибыльности автомобилей американский производитель выбился в лидеры рынка, обойдя даже Mercedes-Benz. Что касается объемов продаж, то Toyota с июля по сентябрь реализовала 2,62 миллиона машин, что в 7,6 раза больше, чем результат Tesla — 344 тысячи.

При этом квартальная чистая прибыль Toyota составила 434,2 миллиарда иен или 3,15 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Tesla за тот же период заработала 3,29 миллиарда долларов, впервые за 12 лет опередив японского конкурента.

Маржинальность автомобилей Tesla активно растет с апреля-июня 2021 года. Инвесторы реагируют позитивно, а потому рыночная капитализация «Теслы» на сегодняшний день составляет 655 триллионов долларов — это примерно в три раза больше показателя Toyota. Кроме этого, Tesla стала одним из самых прибыльных автопроизводителей мира: по чистой прибыли в третьем квартале она уступила Mercedes-Benz, но обошла таких гигантов, как BMW и Volkswagen.