УАЗ представил юбилейную версию внедорожника 469

В Ульяновске состоялась презентация спецверсии внедорожника «УАЗ-469», посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщил автопроизводитель. Цена новинки стартует от 1,65 млн рублей.

Фото: УАЗ УАЗ

Внедорожник оснащен 112-сильным бензиновым мотором «ЗМЗ-40911», механической 5-ступенчатой трансмиссией с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала, а также мостами «Спайсер» с сапунами, выведенными на раму. УАЗ оборудовал машину силовым обвесом, электрической лебедкой, шноркелем и шинами BF-Goodrich АТ (235/85R16).

Новинка получила откидной борт, дополнительные складные сидения в багажном отделении и складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши. Также автомобиль отличается шильдиками, обозначающими принадлежность к спецсерии и порядковый номер модели.

В салоне — кресла из экокожи с двойной красной прострочкой, черная обивка потолка, двери с пластиковыми картами-вкладышами и передние кресла с подогревом. Кузов и приборная панель «УАЗ-469» выполнена в окраске «Раптор».

УАЗ

Отмечается, что приобрести юбилейный внедорожник покупатели смогут прямо с завода без дилерских наценок, выбрав порядковый номер спецсерии, который будет отражен в VIN-номере. В Ульяновске для покупателей организуют экскурсию на производство и музей УАЗ.

После презентации были проданы первые десять юбилейных «УАЗ-469». Точное количество машин, планируемых к выпуску, не уточняется.