Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: УАЗ представил юбилейную версию внедорожника 469

Газета.Ru

В Ульяновске состоялась презентация спецверсии внедорожника «УАЗ-469», посвященной 50-летнему юбилею модели, сообщил автопроизводитель. Цена новинки стартует от 1,65 млн рублей.

УАЗ представил юбилейную версию внедорожника 469
Фото: УАЗУАЗ

Внедорожник оснащен 112-сильным бензиновым мотором «ЗМЗ-40911», механической 5-ступенчатой трансмиссией с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала, а также мостами «Спайсер» с сапунами, выведенными на раму. УАЗ оборудовал машину силовым обвесом, электрической лебедкой, шноркелем и шинами BF-Goodrich АТ (235/85R16).

Новинка получила откидной борт, дополнительные складные сидения в багажном отделении и складной мягкий тент с дугами, которые можно установить вместо съемной металлической крыши. Также автомобиль отличается шильдиками, обозначающими принадлежность к спецсерии и порядковый номер модели.

В салоне — кресла из экокожи с двойной красной прострочкой, черная обивка потолка, двери с пластиковыми картами-вкладышами и передние кресла с подогревом. Кузов и приборная панель «УАЗ-469» выполнена в окраске «Раптор».

УАЗ

Отмечается, что приобрести юбилейный внедорожник покупатели смогут прямо с завода без дилерских наценок, выбрав порядковый номер спецсерии, который будет отражен в VIN-номере. В Ульяновске для покупателей организуют экскурсию на производство и музей УАЗ.

После презентации были проданы первые десять юбилейных «УАЗ-469». Точное количество машин, планируемых к выпуску, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод повысил экологический класс «антикризисных» версий внедорожника «Патриот».

Автоновости,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители