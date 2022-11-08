Первый в мире пикап на базе BMW M4 разозлит фанатов бренда

Некоторое время назад мы рассказывали про первый в мире пикап на базе BMW M4, который готовили к дебюту на выставке SEMA 2022. Тогда в нашем распоряжении были только фотографии в процессе изготовления, а теперь мы можем посмотреть на готовый автомобиль.

Фото: CARAKOOM CARAKOOM

Подробнее: Модификации были проведены компанией DinMann. Мастера проделали довольно аккуратную работу, отрезав заднюю часть крыши и добавив кузов на сделанной на заказ металлической раме с функционирующим задним бортом.

Карбоновые элементы на бамперах и боковых юбках выглядят не так, как у серийного автомобиля, а фары и окна были затонированы.

Другие изменения включают новую крышку двигателя и отделку передней панели карбоном. За сиденьями сохранилось немного места для багажа.

Кузов получился довольно вместительным и скоро получит специальную аэродинамическую крышку, что сделает пикап ещё больше похожим на австралийские юты.

CARAKOOM

Основа: В то время как большинство переоборудованных пикапов основаны на разбитых экземплярах, этот конкретный M4 был фактически совершенно новым до того, как с него срезали часть крыши, что заставляет нас чувствовать себя немного странно.

Автомобиль-донор BMW M4 Competition был куплен совершенно новым в апреле 2022 года. Весь процесс занял шесть недель, что довольно быстро для проекта такого качества.

CARAKOOM

Двигатель: Значок Competition означает, что 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает мощность 503 л.с. (375 кВт) и 650 Нм крутящего момента.