Первый в мире пикап на базе BMW M4 разозлит фанатов бренда

Некоторое время назад мы рассказывали про первый в мире пикап на базе BMW M4, который готовили к дебюту на выставке SEMA 2022. Тогда в нашем распоряжении были только фотографии в процессе изготовления, а теперь мы можем посмотреть на готовый автомобиль.
Подробнее: Модификации были проведены компанией DinMann. Мастера проделали довольно аккуратную работу, отрезав заднюю часть крыши и добавив кузов на сделанной на заказ металлической раме с функционирующим задним бортом.
Карбоновые элементы на бамперах и боковых юбках выглядят не так, как у серийного автомобиля, а фары и окна были затонированы.
Другие изменения включают новую крышку двигателя и отделку передней панели карбоном. За сиденьями сохранилось немного места для багажа.
Кузов получился довольно вместительным и скоро получит специальную аэродинамическую крышку, что сделает пикап ещё больше похожим на австралийские юты.
Основа: В то время как большинство переоборудованных пикапов основаны на разбитых экземплярах, этот конкретный M4 был фактически совершенно новым до того, как с него срезали часть крыши, что заставляет нас чувствовать себя немного странно.
Автомобиль-донор BMW M4 Competition был куплен совершенно новым в апреле 2022 года. Весь процесс занял шесть недель, что довольно быстро для проекта такого качества.
Двигатель: Значок Competition означает, что 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает мощность 503 л.с. (375 кВт) и 650 Нм крутящего момента.
Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с помощью системы xDrive с самоблокирующимся дифференциалом.