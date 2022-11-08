Новосибирец отсудил за сломанную машину в пять раз больше ее стоимости

Покупатель неисправного автомобиля отсудил у дилера в пять раз больше денег, чем заплатил за машину, сообщает Mash Siberia.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Житель Новосибирска взял в кредит автомобиль Skoda Fabia красного цвета 2013 года выпуска за 399 тыс. рублей в компании Autocity. Стоило ему выехать из автосалона, как в двигателе начало что-то греметь. Мужчина позвонил в автосалон, где его заверили, что с машиной все в порядке, а посторонний звук может возникать из-за «открутившейся защиты».

Автомобилист отправился на техосмотр, где обнаружилась течь масла. Позже в автосервисе во время диагностики выяснилось, что двигатель нужно менять, а пробег у машины скручен. Автодилер отказался ремонтировать автомобиль по гарантии, потребовав доплатить 70 тыс. рублей. Новосибирец в свою очередь потребовал вернуть деньги за машину и расходы на ремонт, но продавец отказался.

Судебный процесс продлился 1,5 года, после чего дилера обязали выплатить мужчине 2,1 млн рублей (каждый день капала неустойка — 1% от стоимости). В итоге новосибирец закрыл кредит, рассчитался с адвокатом и приобрел такую же Skoda Fabia, но синего цвета и в рабочем состоянии.