Новая модель Hongqi H6, которую могут привезти в РФ, оказалась лифтбеком

На домашний рынок крупная «пятидверка» может выйти до конца текущего года. Для модели заявлена бензиновая двухлитровая «турбочетверка», у которой два варианта мощности.

Фото: Минпром КНР Минпром КНР

На фото китайского минпрома новая модель Hongqi H6 (премиум-бренд Hongqi, он же «хунцы» или «красное знамя», принадлежит концерну FAW) раскрылась еще в середине октября. Прежде считалось, что к премьере готовят седан. Однако недавно местные профильные медиа, среди которых оказалось и издание Dongchedi, растиражировали шпионские снимки: на одном из кадров машина запечатлена с открытым багажником, благодаря чему стало понятно, что «шестерка» — это лифтбек.

dongchedi.com

Судя по размерам, ближайшим родственником «пятидверки» является седан Hongqi H5 второго поколения, дебютировавший весной. Длина H6 равна 4990 мм, что всего на 2 мм больше, чем у модели с младшим индексом. Ширина увеличена на 5 мм до 1880 мм, высота, напротив, урезана на 15 мм до 1455 мм. Колесная база у машин совпадает – 2920 мм. Если же сравнивать с известными нам лифтбеками других брендов, то китайская «шестерка» оказалась крупнее, но ниже, чем, например, Skoda Superb (габариты глобальной модели: 4869/1864/1469 мм, расстояние между осями – 2841 мм).

Минпром КНР

Облик Hongqi H6 выполнен в актуальном фирменном стиле бренда, среди его особенностей – двухъярусная головная оптика и гигантская радиаторная решетка. При этом у лифтбека Hongqi есть и свои «фишки» — это диски необычного дизайна (18- или 19-дюймовые) и расположенные посередине патрубки выпускной системы.

Внутри же «шестерка» в целом повторила «второй» седан Hongqi H5: лифтбеку достались аналогичная передняя панель и мультимедийная система с огромным вертикальным планшетом, который занял всю центральную консоль.

Минпром КНР

Hongqi H6 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, у мотора два варианта мощности – 224 или 252 л.с. Турбомотор на 224 л.с. положен и Hongqi H5, а вот более мощной версии у младшего седана нет. При этом «пятерка» еще доступна с 1.5T (169 л.с.) и в виде гибрида с установкой на базе полуторалитрового движка.

Премьеру лифтебека ждали на автосалоне в Гуанчжоу, который должен был заработать в конце ноября. Однако из-за очередной вспышки ковида открытие выставки перенесли, на какие даты – еще не объявлено. Не исключено, что Hongqi H6 покажут отдельно – уже онлайн. В продаже «пятидверка», скорее всего, появится в этом году.