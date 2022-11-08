Рестайлинг BMW X6: новые изображения

Немецкая компания продолжает испытания обновлённой версии своего популярного кроссовера, и в прошлом месяце в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии модели, на которых видны некоторые особенности будущей новинки.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Х6 ведёт свою историю с 2007 года, именно тогда во Франкфурте состоялась премьера одноимённого концепта, а уже в следующем году показали серийную версию кроссовера с индексом Е71, который можно считать родоначальником целого класса так называемых премиальных кросс-купе. Сегодня на конвейере уже третье поколение «иксшестого» с заводским индексом G06, премьера которого состоялась летом 2019 года. В этом году модели исполнилось три года, а это значит, что подходит время для планового рестайлинга.

Рендер обновлённого X6

Тестовые образцы рестайлинговой версии уже несколько раз попадались в объектив фотошпионов, и самые свежие снимки демонстрируют некоторые детали внешности. В частности, хорошо виден полностью новый передний бампер, который получит узкие вертикальные вставки по краям и более широкий воздухозаборник в нижней части. Ещё одно существенное отличие от нынешнего Х6 – заметно более узкие фары с гранёной формой светодиодных ходовых огней. Передние крылья, ноздри решётки радиатора и капот при этом, скорее всего, не претерпят изменений. Что же касается задней части, то на шпионских фотографиях пока не видно никаких изменений относительно нынешнего кроссовера. Можем предположить, что он получит обновлённую графику светодиодных огней при сохранении формы фонарей – мы изобразили вариант, сделанный в стиле нового флагманского кроссовера BMW XM. Также на мощных модификациях могут появиться новые сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Рендер обновлённого X6

Рестайлинг коснётся и интерьера, здесь появится пара совмещённых экранов мультимедиа, подобно другим последним новинкам компании. Также может появиться новый селектор переключения коробки передач. Что же касается технической части, то здесь наиболее интересной новинкой может стать модель X6 M60i, которая окажется на ступеньку ниже топовой модификации X6 M. Она получит битурбированный мотор S68 4.4 V8 мощностью 530 л.с., аналогичный самой мощной модификации обновлённого прошедшей весной кроссовера X7.

Сегодня в России официальные цены на нынешний BMW X6 начинаются с отметки в 8 400 000 рублей за 249-сильную 3-литровую дизельную модификацию в комплектации Base. Начальный бензиновый вариант 40i (340 л.с.) обойдётся на 130 тысяч дороже. На вершине гаммы – 625-сильный кроссовер Х6 М, его минимальная стоимость составляет 14 150 000 рублей.