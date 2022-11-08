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20 минут назад

Новости автомира: эксперт спрогнозировал, что в феврале автозапчасти подешевеют на 10–15%

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Ситуация с автомобильными запчастями в стране стабилизируется. В феврале они могут подешеветь до 15%. Такое мнение высказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Эксперт спрогнозировал снижение цен на автозапчасти на 10–15%
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Специалист пояснил, что компаниям придется понизить цены из-за перенасыщения рынка, передает НСН 7 ноября. Также он положительно оценил идею поставлять в Россию автомобильные запчасти из Таиланда – о готовности к этому ранее заявил посол Таиланда в РФ. Казаченко отметил, что таким же образом Россия обращалась к китайским компаниям.

Он добавил: если сравнивать цены, то оригинальные автозапчасти в среднем подорожали на 25–30%, неоригинальные – в среднем на 10–12%.

"Та яма, которая была в апреле, уже заполняется, я гарантирую, что в феврале будет снижение стоимости запчастей, потому что все будут затоварены", – пообещал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.

По словам эксперта, сейчас фирмы, торгующие автомобильными запчастями на российском рынке, набирают их впрок, поэтому будет очень большой товарный запас. Чтобы конкурировать за покупателей, компании станут сбрасывать 10–15%.

Таиланд может заинтересовать российских импортеров не только традиционными продуктами экспорта, такими как фрукты, овощи и морепродукты. По словам посла королевства в России, страна может поставлять в РФ автозапчасти, а также многое другое. Дипломат добавил, что Таиланд некоторые называют "азиатским Детройтом", который становится центром автомобилестроения в регионе.

Автоновости,Александр Казаченко,
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