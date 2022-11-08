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44 минуты назад

Новости автомира: Собянин объявил о создании транспортно-логистического центра для «Москвича»

Газета.Ruиещё 3

Для развития производства на автозаводе «Москвич» в столице появится новый транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Южный порт». Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Соглашение о создании ТЛЦ заключат между РЖД, Московским автомобильным заводом и «КамАЗом».

Для «Москвича» построят новый транспортно-логистический центр
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Новый транспортно-логистический центр появится в районе Печатники, где построят контейнерную и универсальную площадки для тяжеловесных грузов и складской комплекс. «Москвич» обеспечит основную нагрузку ТЛЦ после его открытия, отметил Собянин.

С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий столицы, в том числе «Москвича». Будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

«Таким образом, в столице будет сформирован грузовой транспортный каркас. Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придется выезжать на улицы Москвы. При этом повысится надежность грузовой логистики, сохранится устойчивость работы предприятий потребительского рынка и промышленности», — написал градоначальник.

Существующие транспортно-логистические центры «Ховрино» и «Кунцево-2» также планируется развивать в ближайшие годы, подчеркнул Собянин.

Также мэр столицы подтвердил планы по возобновлению сборки автомобилей на заводе «Москвич» в этом году. До конца 2022-го планируется выпустить 600 автомобилей, из них 200 будут электрокарами.

Автоновости,Сергей Собянин,РЖД,
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