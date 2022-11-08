BMW хочет избавиться от дилеров

BMW планирует в 2024 году ввести прямую схему продаж автомобилей концерна, отказавшись от посредничества дилеров. Об этом в интервью баварской газете Muenchner Merkur сообщил финансовый директор компании Николя Петер, передает Reuters.

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«Мы хотим предоставить клиентам возможность делать заказы непосредственно у нас», — сказал Николя Петер.

По его словам, новую схема реализации автомобилей планируется ввести с 2024 года, но только для моделей марки Mini. Заказать машины BMW напрямую у компании можно будет с 2026 года.

Сейчас немецкий автопроизводитель ведет «конструктивные переговоры» со своей сетью автомобильных дилеров, отметил Петер.