BMW хочет избавиться от дилеров

BMW планирует в 2024 году ввести прямую схему продаж автомобилей концерна, отказавшись от посредничества дилеров. Об этом в интервью баварской газете Muenchner Merkur сообщил финансовый директор компании Николя Петер, передает Reuters.
«Мы хотим предоставить клиентам возможность делать заказы непосредственно у нас», — сказал Николя Петер.
По его словам, новую схема реализации автомобилей планируется ввести с 2024 года, но только для моделей марки Mini. Заказать машины BMW напрямую у компании можно будет с 2026 года.
Сейчас немецкий автопроизводитель ведет «конструктивные переговоры» со своей сетью автомобильных дилеров, отметил Петер.
Ранее компания BMW представила купе M2 в кузове G87 с задним приводом, режимом дрифта и механической трансмиссией.