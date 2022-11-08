АвтоВАЗ запатентовал обновленную Lada Vesta

В открытой базе Роспатента появились изображения Lada Vesta NG, производство которой планируется запустить следующей весной. Об этом пишет Motor.

Фото: ПАО "АВТОВАЗ" ПАО "АВТОВАЗ"

Перезапуск производства Lada Vesta NG на тольяттинской площадке запланирован на март 2023 года. В конце октября стало известно, что на заводе «АвтоВАЗа» уже завершили сбор первых опытных экземпляров.

В открытой базе Роспатента появились изображения новой Lada Vesta NG с кузовом универсал, а также планшет мультимедийной системы, который будет устанавливаться в топовых комплектациях модели.

Новика отличается от прежней модификации измененным задним бампером, фонарям и иной выштамповкой на дверце багажника и багажной крышке. Кроме того, новые универсал и седан Lada Vesta NG незначительно увеличились в размерах, на 2,1 и 3 см соответственно.

Vesta NG будет оснащена светодиодной оптикой и парктрониками, а в топовой комплектации – вертикально ориентированным планшетом с диагональю 10,4 дюйма. Его расположат под небольшим углом на центральной части передней панели.