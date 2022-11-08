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27 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ запатентовал обновленную Lada Vesta

Алиса Селезнёва

В открытой базе Роспатента появились изображения Lada Vesta NG, производство которой планируется запустить следующей весной. Об этом пишет Motor.

АвтоВАЗ запатентовал обновленную Lada Vesta
Фото: ПАО "АВТОВАЗ"ПАО "АВТОВАЗ"

Перезапуск производства Lada Vesta NG на тольяттинской площадке запланирован на март 2023 года. В конце октября стало известно, что на заводе «АвтоВАЗа» уже завершили сбор первых опытных экземпляров.

В открытой базе Роспатента появились изображения новой Lada Vesta NG с кузовом универсал, а также планшет мультимедийной системы, который будет устанавливаться в топовых комплектациях модели.

Новика отличается от прежней модификации измененным задним бампером, фонарям и иной выштамповкой на дверце багажника и багажной крышке. Кроме того, новые универсал и седан Lada Vesta NG незначительно увеличились в размерах, на 2,1 и 3 см соответственно.

Vesta NG будет оснащена светодиодной оптикой и парктрониками, а в топовой комплектации – вертикально ориентированным планшетом с диагональю 10,4 дюйма. Его расположат под небольшим углом на центральной части передней панели.

Ранее стало известно, что обновленная Vesta NG получила систему контроля слепых зон, которая ранее не применялись на автомобилях семейства Lada.

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