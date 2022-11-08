Китайская марка Omoda представит в России электрокар в 2023 году

Китайский бренд Omoda, входящий в концерн Chery, выведет на российский рынок электромобиль на базе компактного кроссовера Omoda C5 в следующем году. Об этом «Газете.Ru» рассказал официальный представитель Chery в России.
«Мы ожидаем, что электромобиль Omoda появится на российском рынке в конце 2023 года. Какое название будет у этой машины на российском рынке, пока не могу сказать, решение по этому вопросу еще не принято», — рассказала «Газете.Ru» глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.
Электромобиль Omoda построен на бензиновой версии компактного кроссовера C5. Технические характеристики автопроизводитель пока не раскрывает.
Ранее сообщалось, что в середине ноября бренд Omoda начинает продажи кроссовера C5 с мотором 1.5 (147 л.с.), базовая стоимость кроссовера — от 2,35 млн руб.