Китайская марка Omoda представит в России электрокар в 2023 году

«Мы ожидаем, что электромобиль Omoda появится на российском рынке в конце 2023 года. Какое название будет у этой машины на российском рынке, пока не могу сказать, решение по этому вопросу еще не принято», — рассказала «Газете.Ru» глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.