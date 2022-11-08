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54 минуты назад

Новости автомира: в России появится новый электрокар от китайского бренда

Никита Бородкин

Китайский автомобильный бренд Omoda (входит в концерн Chery) выведет в 2023 году на российский рынок электромобиль на базе компактного кроссовера Omoda C5. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официального представителя Chery в России.

В России появится новый электрокар от китайского бренда
Фото: CheryChery

«Какое название будет у этой машины на российском рынке, пока не могу сказать, решение по этому вопросу еще не принято», — рассказала глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.

Известно, что электромобиль создан на базе версии компактного кроссовера C5 с двигателем внутреннего сгорания. Технические характеристики транспортного средства производитель пока не раскрывает.

Отметим, что в середине ноябре Omoda начнет продажи кроссовера C5 с мотором в 1,5 литра и мощностью в 147 л.с. Россияне смогут приобрести новинку в трех комплектациях по цене от 2,43 млн до 2,7 млн рублей без учета скидок.

Автоновости,Chery,
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