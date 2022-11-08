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1 час назад

Назван срок появления в России нового китайского электрокара

Lenta.ruиещё 1

Первый электрокар китайского бренда Omoda, который входит в автоконцерн Chery, выйдет на российский рынок в 2023 году. О появлении в стране новой модели экологичного транспорта рассказали в пресс-службе Chery в России, пишет «Газета.ru».

Назван срок появления в России нового китайского электрокара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы пресс-службы Евгении Никитеной-Кацарской, электромобиль будет создан на базе компактного кроссовера Omoda C5, который уже доступен для покупки в России.

«Какое название будет у этой машины на российском рынке, пока не могу сказать, решение по этому вопросу еще не принято» — заявила представитель компании.

При этом, как отметили в Motor, гибридная и электрическая версия C5 пока не представлены даже на домашнем рынке в Китае. Технические характеристики транспортного средства в компании пока не раскрыли. При этом бензиновый внедорожник россиянам предлагают с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Стоимость машины стартует от 2,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что белорусская автокомпания SGP собирается завозить для продажи в России электрокары китайского автоконцерна BYD и хочет выйти на рынок уже в 2023 году. При этом источники из числа топ-менеджеров одного из белорусских автоконцернов сомневаются в заявлениях SGP — по их данным, BYD из всех проектов в Белоруссии официально вышла.

Автоновости,BYD,Chery,
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