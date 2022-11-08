Geely представила новый фургон с проводным рулевым управлением

Компания Farizon Auto, принадлежащая холдингу Geely, представила новое семейство лёгких коммерческих автомобилей SuperVan, главной особенностью которых станет отсутствие физической связи между рулём и рулевым механизмом. В производство новинка пойдёт в 2024 году.

Фото: Farizon Farizon

Farizon Auto — это коммерческое подразделение холдинга Geely, вышедшее на китайский рынок в 2016 году с клонами старых моделей Toyota и Isuzu. Сегодня Farizon предлагает лёгкие электрические грузовички и фургоны, среднетоннажные грузовики, магистральные тягачи и автобусы. Продажи Farizon в прошлом году составили около 50 000 автомобилей, в этом году они должны вырасти до 60 000, а с 2024 года Farizon начнёт широкую экспансию на внешние рынки с моделью SuperVan, приоритетными направлениями названы Европа, Япония, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Австралия, Южная Америка и Ближний Восток.

Farizon

SuperVan — это машина класса Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit и Fiat Ducato, которые в прошлом году составили тройку лидеров верхнего сегмента LCV европейского рынка. Geely хочет, чтобы Farizon SuperVan тоже вошёл в тройку лидеров, то есть обещает жёсткую конкуренцию вышеперечисленным моделям. В основе SuperVan лежит новая модульная платформа GMA (Geely Multi-purpose Architecture), рассчитанная главным образом на электромобили, но возможны также plug-in гибридные силовые установки с ДВС в роли удлинителя электрического запаса хода.

В платформе GMA реализовано проводное рулевое управление (аналогичное решение, к слову, мы уже видели у американских фургонов Canoo), благодаря чему компоновка может быть какой угодно. На презентационных слайдах SuperVan представлен в основном в полукапотных версиях, в том числе с кузовом пикап, но заявлен также беспилотный «ящик» без места водителя — полный автопилот Geely хочет предложить потребителям к 2030 году.

Farizon

Электромоторы в SuperVan могут располагаться на любой из осей, соответственно фургон может иметь передний, задний либо полный привод в зависимости от конфигурации и потребностей заказчика. Будут предложены несколько вариантов длины, колёсной базы и высоты, а также разнообразные спецверсии — например, торговый ларёк на колёсах, кемпер, маршрутка и т.д.

Из технических характеристик указаны только максимальная вместимость — 12 м3, и запас хода на одной зарядке чисто электрических версий — 400 км. Более подробная информация появится ближе к старту массового производства SuperVan в 2024 году, а опытная партия будет выпущена в 2023 году и отправится на тестовую эксплуатацию в Китае.

Farizon

Единственная картинка салона показывает оквадраченный руль, лаконичную переднюю панель с двухэкранным табло и вместительную полку для вещей над лобовым стеклом. Пассажирское кресло может складываться по горизонтали и вертикали, в первом случае получается обеденный столик, во втором высвобождается дополнительное пространство для перевозки длинномеров.

Вместе с фургоном SuperVan компания Farizon представила беспилотный портовый тягач Cabless Homtruck, у которого вообще нет кабины, — решение не новое, мы его уже видели не раз (например, у Hyundai), зато Farizon намерен начать опытную эксплуатацию Cabless Homtruck в некоторых портах и грузовых терминала Китая уже в следующем году.