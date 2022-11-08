Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: В МАДИ объяснили, чем опасна заправка более дешевым бензином

Газета.Ru

Желание сэкономить на бензине, заправив автомобиль топливом с меньшим октановым числом, грозит негативными последствиями для двигателя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.

В МАДИ объяснили, чем опасна заправка более дешевым бензином
Фото: Газета.руГазета.ру

«В такой ситуации в двигателе будет не обычный процесс сгорания топлива, а, грубо говоря, миниатюрные взрывы. Это может привести в том числе к пластическим деформациям, повреждению шатунов и поршней. Если использовать низкооктановое топливо в автомобилях, где это не предусмотрено производителем, то двигатель может быстрее выйти из строя», – сказал Зиманов.

При этом заправка более высокооктановым топливом тоже может повредить двигатель, отметил собеседник. Если завод-изготовитель автомобиля рекомендует АИ-92, то на его использование рассчитаны конструктивные элементы двигателя, прежде всего кривошипно-шатунный механизм. На 95-м или 98-м бензине автомобиль лучше не поедет, добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал «Газете.Ru» об ошибках водителей при удалении наледи с автомобилей.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители