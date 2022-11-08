В МАДИ объяснили, чем опасна заправка более дешевым бензином

«В такой ситуации в двигателе будет не обычный процесс сгорания топлива, а, грубо говоря, миниатюрные взрывы. Это может привести в том числе к пластическим деформациям, повреждению шатунов и поршней. Если использовать низкооктановое топливо в автомобилях, где это не предусмотрено производителем, то двигатель может быстрее выйти из строя», – сказал Зиманов.