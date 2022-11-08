В МАДИ объяснили, чем опасна заправка более дешевым бензином

Желание сэкономить на бензине, заправив автомобиль топливом с меньшим октановым числом, грозит негативными последствиями для двигателя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.
«В такой ситуации в двигателе будет не обычный процесс сгорания топлива, а, грубо говоря, миниатюрные взрывы. Это может привести в том числе к пластическим деформациям, повреждению шатунов и поршней. Если использовать низкооктановое топливо в автомобилях, где это не предусмотрено производителем, то двигатель может быстрее выйти из строя», – сказал Зиманов.
При этом заправка более высокооктановым топливом тоже может повредить двигатель, отметил собеседник. Если завод-изготовитель автомобиля рекомендует АИ-92, то на его использование рассчитаны конструктивные элементы двигателя, прежде всего кривошипно-шатунный механизм. На 95-м или 98-м бензине автомобиль лучше не поедет, добавил эксперт.
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