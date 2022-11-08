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1 час назад

Новости автомира: Tesla отзывает 40 тыс. машин в США из-за возможных проблем с усилителем руля

ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Компания Tesla отзывает в США более 40 тыс. электромобилей в связи с возможной неисправностью усилителя рулевого управления. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Tesla отзывает десятки тысяч машин
Фото: TeslaTesla

По его данным, отзыву подлежат машины моделей Model S и Model X 2017-2021 годов производства. У них может наблюдаться выключение функции усилителя руля при движении по неровной дороге.

Корпорация Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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