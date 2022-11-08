Tesla отзывает десятки тысяч машин

ТАСС, 8 ноября. Компания Tesla отзывает в США более 40 тыс. электромобилей в связи с возможной неисправностью усилителя рулевого управления. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Фото: Tesla Tesla

По его данным, отзыву подлежат машины моделей Model S и Model X 2017-2021 годов производства. У них может наблюдаться выключение функции усилителя руля при движении по неровной дороге.