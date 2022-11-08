Раскрыты реальные цены новых Lada в автосалонах

Портал Quto проанализировал цены на Lada в российских автосалонах и пришел к выводу, что у дилеров машины марки стоят на несколько сотен тысяч рублей дороже рекомендованных «АвтоВАЗом» цен.

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Так, Lada Granta в комплектации «Classic 22 Кондиционер» (с кондиционером, подушками безопасности, передними электростеклоподъемниками) стоит 850 - 900 тысяч рублей вместо 755 900.

Седан Lada Vesta в версии Luxe Enjoy можно купить за два миллиона рублей, а на универсалы придется потратить на 400-600 тысяч больше. Во всех автомобилях установлены 113-сильные двигатели Nissan. Сотрудники салонов рассказали Quto, что «за такие деньги народ идет смотреть китайцев».

При этом Lada Vesta Sport на 145 лошадиных сил можно приобрести за 1,8 миллиона рублей.

Самое доступное предложение на Lada Largus, найденное Quto, - 1 650 000 рублей. Речь идет о восьмиклапанной модификации, а 16-клапанная версия на семь мест обойдется примерно в два миллиона.

Lada Niva Travel встречается в автосалонах за 1 050 000 рублей (рекомендованная цена на нее - 998 900 рублей). Самая дорогая версия авто, замеченная порталом, - в тюнинге Bronto с доработанным шасси за 1 350 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке оставалась Lada (однако продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц).