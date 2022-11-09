Стали известны реальные цены кроссоверов Chery в России

Агентство «Автостат» проанализировало статистику постановок новых автомобилей Chery на учёт ГИБДД, в результате чего сделали вывод о реальной стоимости китайских машин в стране. Учитывая, что бренд из Поднебесной в минувшем октябре занял третье место по числу проданных машин в России, покупателей не сильно смущают накрутки, которые делают дилерские центры. При этом клиенты могут и сэкономить на покупке моделей китайского бренда — редакция Quto.ru узнала, сколько на самом деле стоят кроссоверы в России.

Фото: Motor.ru Motor.ru

После официальной корректировки комплектаций для Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, из списка оснащения моделей исчезли некоторые двигатели. Кроме того, китайская компания повысила базовую стоимость большинства моделей. Вслед за автопроизводителем свои накрутки увеличили и дилерские центры.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Chery Tiggo 7 Pro. В новой комплектации рекомендованная стоимость кроссовера составляет 2 407 900 рублей. В автосалонах за модель уже просят 2 800 000 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro с 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил и «роботом» автопроизводитель оценивает минимум в 3 239 900 рублей. За такой же кроссовер в комплектации Ultimate дилеры просят на полмиллиона больше.

Кроссовер Chery Tiggo 4 в исполнении Travel, оборудованный полуторалитровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и вариатором, на официальном сайте доступен за 1 989 900 рублей с учетом скидки. Реальная стоимость модели в автосалонах начинается от 2 250 000 рублей.