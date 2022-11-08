Нанесенный вред при открывании двери авто не возместят по ОСАГО

В РФ дорабатывается постановление Верховного Суда, имеющее отношение к страхованию автомобилей. Предполагается, что вред, нанесенный при открывании двери машины, в определённых случаях не возместят по договору ОСАГО.
В ходе Пленума ВС РФ утвердили проект постановления относительно практики применения судами законов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев. В середине октября текущего года проект разработанного документа был рассмотрен Верховным Судом и направлен на доработку.
Согласно имеющейся информации, у судебного органа имелись замечания, требующие уточнения некоторых положений правового проекта. Обсуждения продолжатся в рамках следующего Пленума ВС.
Существующая редакция документа засчитывает повреждение другого автомобиля при открывании двери припаркованного транспортного средства как страховой случай.
Он предусматривает выплату возмещения в виде денежной компенсации в рамках договора ОСАГО.
Страховой случай юридически наступает, когда машины передвигаются по дорожному полотну, во дворах, при заезде или выезде с парковки и других территорий.
По закону об ОСАГО, эксплуатация транспортного средства – это его непосредственное перемещение в пространстве.
Сюда же входят и другие действия, связанные с передвижением машины.
Практика показывает, что больше всего вред наносится открываемой дверью соседней машине, когда оба автомобиля находятся в состоянии покоя – они не движутся по дорожному полотну. Страховые компании выплачивают компенсацию, если нанесен материальный ущерб в виде частичного повреждения дверью другого транспортного средства.
При этом фактически отсутствуют признаки ДТП, так как обе машины стоят неподвижно на парковке.
В выплату включают также стоимость восстановительных работ и другие расходы, которые обусловлены в каждом отдельном случае.
Иногда в перечень расходов входит стоимость использования эвакуатора, доставка потерпевшего в больницу, а также оплата за работу в связи с ремонтом повреждённого дорожного знака.
В новом проекте закона отмечено, что не следует считать ДТП фактическое повреждение, нанесенное соседней машине дверью, если оба транспортных средства не перемещались непосредственно по дорожному полотну, то есть не находились в движении.
Подобные случаи не будут вскоре считать страховыми, выплаты по ним могут отменить. ВС РФ подчеркнул, что ущерб, нанесенный другой машине, следует взыскивать по договору ОСАГО лишь в случаях, засчитываемых как ДТП.