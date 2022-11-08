Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

В Саратове арестовали автомобиль с долгом в 89 миллионов рублей

Елена Прошина

Пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк рассказала, что региональные приставы арестовали автомобиль, за которым накопилось 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Саратове арестовали автомобиль с долгом в 89 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов», – рассказала Третьяк. По её словам, злополучным автомобилем оказался Hyundai Solaris.

Чтобы наложить на машину арест, сотрудникам ГИБДД пришлось использовать программный комплекса «Паутина», который помог вычислить маршрут передвижения должника. В данный момент автомобиль отправлен на спецстоянку. В скором времени он будет передан на реализацию в счет погашения задолженности по накопившимся штрафам.

Ранее в Башкирии задержали водителя с 176 неоплаченными штрафами

Автоновости,Hyundai Solaris,Hyundai,ФССП России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители