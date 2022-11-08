В Саратове арестовали автомобиль с долгом в 89 млн рублей

«Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов», – рассказала Третьяк. По её словам, злополучным автомобилем оказался Hyundai Solaris.