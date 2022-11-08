В Саратове арестовали автомобиль с долгом в 89 млн рублей

Пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк рассказала, что региональные приставы арестовали автомобиль, за которым накопилось 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов», – рассказала Третьяк. По её словам, злополучным автомобилем оказался Hyundai Solaris.
Чтобы наложить на машину арест, сотрудникам ГИБДД пришлось использовать программный комплекса «Паутина», который помог вычислить маршрут передвижения должника. В данный момент автомобиль отправлен на спецстоянку. В скором времени он будет передан на реализацию в счет погашения задолженности по накопившимся штрафам.
Ранее в Башкирии задержали водителя с 176 неоплаченными штрафами