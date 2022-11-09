Автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сказано в сообщении ведомства.

8 ноября Министерство транспорта России сообщало о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после проводимых на нем ремонтных работ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также заявлял об установке первого пролета автодорожной части Крымского моста. Второй пролет, по его словам, планируется провести 11 ноября.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета.