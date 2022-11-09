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1 час назад

Минтранс РФ: движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября будет приостановлено

Газета.Ruиещё 11

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сказано в сообщении ведомства.

8 ноября Министерство транспорта России сообщало о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после проводимых на нем ремонтных работ.

Хуснуллин: завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также заявлял об установке первого пролета автодорожной части Крымского моста. Второй пролет, по его словам, планируется провести 11 ноября.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета.

В Госдуме заявили, что к теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Британии, а ныне — советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,НАК,Госдума,
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