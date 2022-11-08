Появились фотографии салона нового Audi Q6 e-tron

Стало известно о том, что фотографы-шпионы запечатлевали салон нового Audi Q6 e-tron. Так, интерьер электрокроссовера, разумеется, имеет цифровую панель приборов. При этом экран информационно-развлекательной системы находится отдельно, а не объединён в один большой в угоду трендам. Руль, судя по всему, общий с Q4 e-tron.

Фото: Carscoops Carscoops

Carscoops

Достаточно минималистичная центральная консоль имеет мало переключателей. Однако на ней можно увидеть обтекаемый переключатель скоростей, кнопку старт/стоп и, видимо, регулятор громкости.

Carscoops