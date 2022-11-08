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14 минут назад

Новости автомира: шпионские фотографии салона нового Audi Q6 e-tron

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что фотографы-шпионы запечатлевали салон нового Audi Q6 e-tron. Так, интерьер электрокроссовера, разумеется, имеет цифровую панель приборов. При этом экран информационно-развлекательной системы находится отдельно, а не объединён в один большой в угоду трендам. Руль, судя по всему, общий с Q4 e-tron.

Появились фотографии салона нового Audi Q6 e-tron
Фото: CarscoopsCarscoops
Carscoops

Достаточно минималистичная центральная консоль имеет мало переключателей. Однако на ней можно увидеть обтекаемый переключатель скоростей, кнопку старт/стоп и, видимо, регулятор громкости.

Carscoops

Первоначально дебют Audi Q6 e-tron был запланирован на этот год, но возможно, что презентация будет перенесена на более поздний срок, так как презентация Porsche Macan EV была отложена до 2024 года.

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