Renault и Geely объединились, чтобы стать монополистами в выпуске ДВС

Geely и Renault продолжают укреплять сотрудничество. В начале года компании договорились о выпуске новой линейки автомобилей для Южной Кореи с дальнейшим расширением географии экспорта, в сентябре появилась новость о том, что китайцы намерены выкупить у Renault наработки по ДВС, так как с 2035 года Европа не допустит продаж "чадящих" машин, теперь партнёры объявили ещё об одной инициативе: подписании необязывающего рамочного соглашения о создании компании - нового мирового лидера по разработке, производству и поставке лучших в своем классе гибридных силовых агрегатов и высокоэффективных силовых агрегатов с ДВС.