Renault и Geely объединились, чтобы стать монополистами в выпуске ДВС

Geely и Renault продолжают укреплять сотрудничество. В начале года компании договорились о выпуске новой линейки автомобилей для Южной Кореи с дальнейшим расширением географии экспорта, в сентябре появилась новость о том, что китайцы намерены выкупить у Renault наработки по ДВС, так как с 2035 года Европа не допустит продаж "чадящих" машин, теперь партнёры объявили ещё об одной инициативе: подписании необязывающего рамочного соглашения о создании компании - нового мирового лидера по разработке, производству и поставке лучших в своем классе гибридных силовых агрегатов и высокоэффективных силовых агрегатов с ДВС.
Доли в новом совместном предприятии распределяться пополам. В числе клиентов новой компании на первых порах заявлены Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, а также Nissan и Mitsubishi Motors Company. В дальнейшем не исключаются поставки решений производителям, не входящим в составы групп Geely и Renault.
Производственные мощности новой компании - 17 заводов на трёх континентах с общей численностью сотрудников около 19 тысяч человек.
Совокупный годовой объём превысит пять миллионов двигателей внутреннего сгорания и гибридных трансмиссий. Продукция будет поставляться в более чем 130 стран. По подсчётам Renault, объединение сможет обеспечить до 80% мирового спроса на ДВС.