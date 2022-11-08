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24 минуты назад

Новости автомира: Renault и Geely объединились, чтобы стать монополистами в выпуске ДВС

Российская Газета

Geely и Renault продолжают укреплять сотрудничество. В начале года компании договорились о выпуске новой линейки автомобилей для Южной Кореи с дальнейшим расширением географии экспорта, в сентябре появилась новость о том, что китайцы намерены выкупить у Renault наработки по ДВС, так как с 2035 года Европа не допустит продаж "чадящих" машин, теперь партнёры объявили ещё об одной инициативе: подписании необязывающего рамочного соглашения о создании компании - нового мирового лидера по разработке, производству и поставке лучших в своем классе гибридных силовых агрегатов и высокоэффективных силовых агрегатов с ДВС.

Renault и Geely объединились, чтобы стать монополистами в выпуске ДВС
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

Доли в новом совместном предприятии распределяться пополам. В числе клиентов новой компании на первых порах заявлены Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, а также Nissan и Mitsubishi Motors Company. В дальнейшем не исключаются поставки решений производителям, не входящим в составы групп Geely и Renault.

Производственные мощности новой компании - 17 заводов на трёх континентах с общей численностью сотрудников около 19 тысяч человек.

Совокупный годовой объём превысит пять миллионов двигателей внутреннего сгорания и гибридных трансмиссий. Продукция будет поставляться в более чем 130 стран. По подсчётам Renault, объединение сможет обеспечить до 80% мирового спроса на ДВС.

Автоновости,Dacia,Geely,Renault,Nissan,Volvo,Mitsubishi,Mitsubishi Motors,
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