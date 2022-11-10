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41 минуту назад

Новости автомира: до России добрался Chevrolet Captiva из ОАЭ. Сколько он стоит

Motor.ruиещё 1

Список моделей, попавших на российский рынок благодаря параллельному импорту, расширился: в него вошел Chevrolet Captiva, который разрабатывался в Китае на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling и известен в КНР как Baojun 530. В Россию же привезут партию экспортных автомобилей с привычными шильдиками Chevrolet Captiva из Объединенных Арабских Эмиратов, выяснил Autonews.ru. Новинка уже доступна для заказа в нескольких автосалонах Краснодарского края по цене от 2,55 миллиона рублей, а поставка машин ожидается ближе к Новому году.

До России добрался Chevrolet Captiva из ОАЭ
Фото: ChevroletChevrolet

Chevrolet Captiva продавался в России и производился на мощностях завода GM в Санкт-Петербурге. В 2015 году General Motors объявил об уходе с рынка всех легковых автомобилей Chevrolet (а также Opel), предприятие в Шушарах законсервировали. Параллельный импорт, легализованный весной 2022 года, вновь открыл доступ россиянам к автомобилям Chevrolet – например, в стране уже можно купить Tracker и кроссовер Groove.

Теперь к этому списку присоединился и Captiva. Кроссовер предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, передним приводом и в единственной комплектации. В список оснащения входят противоугонная система, ABS, круиз-контроль, парктроники и камеры кругового обзора, а также обогрев зеркал, возможность удаленного запуска двигателя, мультимедийная система и электрорегулировки водительского кресла. Россиянам будет доступна только пятиместная версия, хотя в других странах у этой модели есть и трехрядное исполнение.

Автомобили, которые поставят в Россию из ОАЭ, 2022 года выпуска и на них распространяется двухлетняя дилерская гарантия, уже включенная в стоимость.

С тем Chevrolet Captiva, который продавался на российском рынке прежде, этот кроссовер роднит только название. Помимо Китая, модель представлена в Мексике и рынках Латинской Америки.

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