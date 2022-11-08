В октябре Lada Niva удержала звание бестселлера рынка

Первые два места в списке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России с сентября не изменились: в прошлом месяце первыми стали Lada Niva Legend и Niva Travel, которых в сумме продано 4755 автомобилей (+ 2121 экземпляров к октябрю 2021 года). Haval Jolion - второй, по сравнению с прошлым годом "китаец" вдвое улучшил свой результат: 3069 против 1506 автомобилей.

Фото: Lada Lada

На третьем месте топ-10 - Geely Coolray, который также отторговался в октябре в плюс: 1660 авто (+ 366 экз.). Четвёртым оказался УАЗ "Патриот", но динамика продаж у внедорожника отрицательная: 890 машин (- 905 экз.).

Тираж Geely Atlas Pro составил 747 автомобилей (+ 232 экз.) - это пятое место. По понятным причинам сдаёт позиции корейский Hyundai Santa Fe: в прошлом месяце россияне смогли найти в автосалонах марки 671 автомобиль (+ 117 экз.).

Продажи Haval F7 просели: в прошлом месяце продано 623 кроссовера, это на 820 машин меньше в годовом исчислении. Восьмым стал Kia Seltos, который несмотря на дефицит предложений на рынке, не стал привлекательнее: 548 авто (- 666 экз.)

Результат Nissan Qashqai в октябре - 543 автомобиля (- 1669 экз.), это девятое место. Первым с конца в октябрьском топ-10 кроссоверов и внедорожников стал Kia Sportage - 516 авто (- 1176 экз.).