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1 час назад

Новости автомира: Lada Niva удержала звание бестселлера рынка в октябре

Российская Газета

Первые два места в списке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России с сентября не изменились: в прошлом месяце первыми стали Lada Niva Legend и Niva Travel, которых в сумме продано 4755 автомобилей (+ 2121 экземпляров к октябрю 2021 года). Haval Jolion - второй, по сравнению с прошлым годом "китаец" вдвое улучшил свой результат: 3069 против 1506 автомобилей.

В октябре Lada Niva удержала звание бестселлера рынка
Фото:  Lada Lada

На третьем месте топ-10 - Geely Coolray, который также отторговался в октябре в плюс: 1660 авто (+ 366 экз.). Четвёртым оказался УАЗ "Патриот", но динамика продаж у внедорожника отрицательная: 890 машин (- 905 экз.).

Тираж Geely Atlas Pro составил 747 автомобилей (+ 232 экз.) - это пятое место. По понятным причинам сдаёт позиции корейский Hyundai Santa Fe: в прошлом месяце россияне смогли найти в автосалонах марки 671 автомобиль (+ 117 экз.).

Продажи Haval F7 просели: в прошлом месяце продано 623 кроссовера, это на 820 машин меньше в годовом исчислении. Восьмым стал Kia Seltos, который несмотря на дефицит предложений на рынке, не стал привлекательнее: 548 авто (- 666 экз.)

Результат Nissan Qashqai в октябре - 543 автомобиля (- 1669 экз.), это девятое место. Первым с конца в октябрьском топ-10 кроссоверов и внедорожников стал Kia Sportage - 516 авто (- 1176 экз.).

Вне списка оказались Geely Tugella - 510 авто (+ 138 экз.), Hyundai Tucson - 446 авто (- 1096 экз.), Nissan X-Trail - 424 авто (- 1757 экз.), Haval F7x - 317 авто (- 888 экз.).

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