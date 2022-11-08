Aston Martin выпустил мотоцикл с удельной мощностью болида Формулы-1

Две компании с исконно британскими корнями — Aston Martin и Brough Superior — представили очередной совместный проект. Это трековый супербайк AMB 001 Pro, основанный на предшественнике AMB 001. Мотоцикл получил новый дизайн, улучшенную аэродинамику и более мощный двигатель V-twin. При этом удельная мощность байка составила 1,28 лошадиной силы на килограмм, что ставит его в один ряд с болидами Формулы-1. Всего будет выпущено сто таких мотоциклов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Компания Aston Martin неожиданно представила продолжение нашумевшего AMB 001 — первого мотоцикла в своей истории. Его построили в сотрудничестве с Brough Superior и выпустили в количества 100 штук. Новая интеграция супербайка называется AMB 001 Pro. Он на 25 процентов мощнее предшественника, а по удельному показателю в 1,28 лошадиной силы на килограмм сопоставим с болидами Формулы-1.

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AMB 001 Pro сохранил шасси из фрезерованного алюминия, причем двигатель и углепластиковый обвес здесь выполняют роль структурных элементов. Вилка — двойная Fior. Как и алюминиевый маятник она оснащена моноамортизатором с раздельными регулировками сжатия и отбоя.

Мотор V-twin объёмом 997 кубических сантиметров выдает 225 лошадиных сил. Он отличается мокрыми гильзами цилиндров и картером из цельной заготовки. Коробка передач шестиступенчатая, с проскальзывающим сцеплением APTC.

Новшеством байка также стал передний обтекатель, через который потоки воздуха проходят в направлении «динамического визора», отклоняются и таким образом огибают райдера. Стабилизировать заднюю часть помогает плавник, установленный сразу за сиденьем.

Мотоцикл окрашен в сочетание зеленого Aston Martin Verdant Jade, черного Cerakote и кислотно-желтого Photon Lime. Логотипы на «носу» и бензобаке сделаны методом химического травления. Они на 99,4 процента легче обычных и на 30 процентов тоньше человеческого волоса.