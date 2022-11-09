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47 минут назад

Новости автомира: какие модели Chery получат новый восьмидиапазонный автомат

Motor.ru

Стало известно, какие модели Chery получат новый восьмидиапазонный автомат собственной разработки китайской марки. Судя по всему, ими станут вседорожники Chery Tiggo 9 Exeed AtlantiX, Exeed TXL, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Jetour Dashen. Первые автомобили с новой коробкой передач, способной переваривать до 400 Нм момента, выйдут на рынок весной следующего года. Пару автомату составит турбомотор 2.0 мощностью 254 лошадиные силы.

Какие модели Chery получат новый восьмидиапазонный автомат
Фото: Motor.ruMotor.ru

Совсем недавно у Chery появился собственный восьмидиапазонный автомат. Классическую коробку передач с гидротрансформатором выпускает завод Anhui Fuzhen Auto Power System, и ежегодно с его конвейера будут сходить до 300 тысяч таких узлов.

Первыми автомат опробуют Chery Tiggo 9 (T26) и Exeed AtlantiX (Yaoguang), а затем его начнут ставить на другие модели Chery, Exeed, Jetour и Omoda.

Согласно новой информации, трансмиссия получила обозначение FA840, где 8 — это количества передач, а 40 — деленный на 10 максимальный крутящий момент (400 Нм). Первые автомобили Chery с этой коробкой передач поступят в продажу в марте 2023 года.

Судя по снимкам с закрытой презентации, новым автоматом будут также оснащать Exeed TXL, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Jetour Dashen. По некоторым данным, сочетаться коробка будет с двухлитровым турбомотором, развивающим 254 лошадиные силы и 390 Нм момента.

Пока же, к примеру, на Exeed TXL ставят семиступенчатый «робот» Getrag 7DCT 300 с двумя «мокрыми» сцеплениями. На Tiggo 9 эта коробка передач тоже будет использоваться, но лишь в связке с двигателем объемом 1,6 литра. Премьера и начало продаж кроссовера Chery Tiggo 9 ожидаются не раньше весны 2023 года, а вот экспортные планы на модель в компании пока даже не раскрывают.

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