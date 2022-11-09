Стало известно, какие модели Chery получат новый восьмидиапазонный автомат собственной разработки китайской марки. Судя по всему, ими станут вседорожники Chery Tiggo 9 Exeed AtlantiX, Exeed TXL, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Jetour Dashen. Первые автомобили с новой коробкой передач, способной переваривать до 400 Нм момента, выйдут на рынок весной следующего года. Пару автомату составит турбомотор 2.0 мощностью 254 лошадиные силы.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Совсем недавно у Chery появился собственный восьмидиапазонный автомат. Классическую коробку передач с гидротрансформатором выпускает завод Anhui Fuzhen Auto Power System, и ежегодно с его конвейера будут сходить до 300 тысяч таких узлов.

Первыми автомат опробуют Chery Tiggo 9 (T26) и Exeed AtlantiX (Yaoguang), а затем его начнут ставить на другие модели Chery, Exeed, Jetour и Omoda.

Согласно новой информации, трансмиссия получила обозначение FA840, где 8 — это количества передач, а 40 — деленный на 10 максимальный крутящий момент (400 Нм). Первые автомобили Chery с этой коробкой передач поступят в продажу в марте 2023 года.

Судя по снимкам с закрытой презентации, новым автоматом будут также оснащать Exeed TXL, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Jetour Dashen. По некоторым данным, сочетаться коробка будет с двухлитровым турбомотором, развивающим 254 лошадиные силы и 390 Нм момента.