На Крымском мосту установили первый пролет

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершена установка первого пролета автодорожной части. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», – рассказал Хуснуллин.
Он также добавил, что работы были завершены всего за 12 часов. Установка следующего пролета запланирована на 11 ноября.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате подрыва загорелись находящиеся рядом топливные железнодорожные цистерны. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и гибели четырёх человек.