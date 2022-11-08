На Крымском мосту установили первый пролет

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершена установка первого пролета автодорожной части. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марата Хуснуллина Telegram-канал Марата Хуснуллина

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», – рассказал Хуснуллин.

Он также добавил, что работы были завершены всего за 12 часов. Установка следующего пролета запланирована на 11 ноября.