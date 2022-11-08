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29 минут назад

На Крымском мосту установили первый пролет

Елена Прошина

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту завершена установка первого пролета автодорожной части. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

На Крымском мосту установили первый пролет
Фото: Telegram-канал Марата ХуснуллинаTelegram-канал Марата Хуснуллина

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», – рассказал Хуснуллин.

Он также добавил, что работы были завершены всего за 12 часов. Установка следующего пролета запланирована на 11 ноября.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате подрыва загорелись находящиеся рядом топливные железнодорожные цистерны. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и гибели четырёх человек.

Автоновости,Марат Хуснуллин,
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