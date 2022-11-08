Китайский бренд Tank рассказал о внедорожниках для России

Китайская автомобильная компания Tank, подразделение Great Wall Motors, сделала сайт на русском языке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Фото: Информационный центр TANK Информационный центр TANK

Отмечается, что на портале будут появляться публикации о марке в целом, а также о внедорожниках Tank 300 и Tank 500, которые будут представлены на российском рынке.

В пресс-службе уточнили, что у первой модели двигатель с крутящим моментом в 381 Нм и 8-ступенчатая коробка-«автомат». Кроме того, предусмотрены умная система датчиков и камер и даже встроенная в сиденье функция массажа.

Созданный «для сложных дорог» Tank 500, в свою очередь, обладает выносливой подвеской и прочими продуманными элементами. В частности, у него девять режимов движения и есть возможность управления климатической системой автомобиля со второго ряда.