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23 минуты назад

Новости автомира: Китайский бренд Tank рассказал о внедорожниках для России

Илья Родин

Китайская автомобильная компания Tank, подразделение Great Wall Motors, сделала сайт на русском языке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Китайский бренд Tank рассказал о внедорожниках для России
Фото: Информационный центр TANKИнформационный центр TANK

Отмечается, что на портале будут появляться публикации о марке в целом, а также о внедорожниках Tank 300 и Tank 500, которые будут представлены на российском рынке.

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В пресс-службе уточнили, что у первой модели двигатель с крутящим моментом в 381 Нм и 8-ступенчатая коробка-«автомат». Кроме того, предусмотрены умная система датчиков и камер и даже встроенная в сиденье функция массажа.

Созданный «для сложных дорог» Tank 500, в свою очередь, обладает выносливой подвеской и прочими продуманными элементами. В частности, у него девять режимов движения и есть возможность управления климатической системой автомобиля со второго ряда.

Уточняется, что бренд планирует начать продажи в России в ноябре 2022 года.

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