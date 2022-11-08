Универсал BMW M3 Touring прокачали до 650 сил

Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило программу доработок для универсала BMW M3 Touring. Компания применила уже проверенную формулу: повысила мощность двигателя, обновила аэродинамический обвес и установила роскошные матовые черные колеса. После вмешательства рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра стал выдавать 650 лошадиных сил и 800 Нм момента против 510 лошадиных сил и 650 Нм на обычной машине.

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Универсал BMW M3 Touring прошел стандартную процедуру апгрейда в ателье Manhart. Пятидверке MH3 650 Touring нарастили мощность рядной «шестерки» 3.0 до 650 сил и 800 Нм момента (было 510 л.с. и 650 Нм), поставил новую выпускную систему с электронноуправляемыми клапанами и заменили штатный обвес на углепластиковый. К месту пришлись и новые колеса — матовые черные Manhart Concave One.

В списке опций — гоночный даунпайп без катализатора либо спортивные магистрали с катализаторами HJS/GESi на 200/300 ячеек. В общем, все то же самое Manhart предлагает и для обычной M3.

Как изменится динамика универсала после доработок, неизвестно. В обычном виде модель разгоняется до ста за 3,6 секунды, а её максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package составляет 280 километров в час (без него — 250 км/ч).