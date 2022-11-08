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1 час назад

Военно-грузинскую дорогу открыли для движения всех видов транспорта

ТАСС

Движение на Военно-грузинской дороге возобновлено для всех видов транспорта в обычном режиме, сообщили во вторник в ГУ МЧС России по Северной Осетии-Алании.

Военно-грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее во вторник движение в данном направлении для большегрузов было закрыто в связи с проведением ремонтных работ на дороге на грузинской стороне.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение грузового транспорта возобновлено с 18:45 мск 8 ноября до особого распоряжения.

Автоновости,МЧС России,
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