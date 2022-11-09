ВС РФ предписал страховщикам направлять машины на ремонт по ОСАГО

Пленум Верховного суда РФ принял постановление, касающееся применения судами законодательства по ОСАГО, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, страховщик будет обязан обеспечить натуральное возмещение ущерба (ремонт автомобиля), если на этом настаивает потерпевший, поскольку может принудить автосервис произвести такой ремонт. Нарушение станцией технического обслуживания (СТО) сроков ремонта и возникшие разногласия между СТО и страховой компанией не освобождают страховщика от ответственности организовать возмещение ущерба в натуральной форме, указывает «Ъ» со ссылкой на решение ВС РФ.

В случае ненадлежащего качества ремонта страховая компания должна выдать направление на него повторно, также потерпевший может потребовать денежную выплату или возмещение убытков, если он произвел ремонт самостоятельно, указал Верховный суд.