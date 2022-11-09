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1 час назад

Новости автомира: ВС предписал страховщикам направлять на ремонт машины по ОСАГО

Газета.Ruиещё 1

Пленум Верховного суда РФ принял постановление, касающееся применения судами законодательства по ОСАГО, пишет «Коммерсантъ».

ВС РФ предписал страховщикам направлять машины на ремонт по ОСАГО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документу, страховщик будет обязан обеспечить натуральное возмещение ущерба (ремонт автомобиля), если на этом настаивает потерпевший, поскольку может принудить автосервис произвести такой ремонт. Нарушение станцией технического обслуживания (СТО) сроков ремонта и возникшие разногласия между СТО и страховой компанией не освобождают страховщика от ответственности организовать возмещение ущерба в натуральной форме, указывает «Ъ» со ссылкой на решение ВС РФ.

В случае ненадлежащего качества ремонта страховая компания должна выдать направление на него повторно, также потерпевший может потребовать денежную выплату или возмещение убытков, если он произвел ремонт самостоятельно, указал Верховный суд.

Согласно закону об ОСАГО, натуральная форма возмещения ущерба является приоритетной, однако на практике страховщики получали возможность не ремонтировать поврежденные в ДТП автомобили, в частности ссылаясь на отсутствие запчастей. Это послужило причиной появления разъяснений от ВС РФ, указывает «Ъ».

Автоновости,Верховный суд,Коммерсант,
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