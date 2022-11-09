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57 минут назад

Дорожников обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян

Ura.Ru

Владельцы дорог будут обязаны передавать данные о ремонтах, ограничениях движения и жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). За отказ выполнять требования им будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в правительственных поправках к КоАП, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Соответствующий закон Госдума планирует принять в ближайшее время и он вступит в силу в 2024—2025 годах.

Дорожников обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

В первоначальной редакции поправок предлагалось установить единый штраф для всех владельцев дорог, но была предложена дифференцированная система. Если владелец дороги не предоставит сведения в СКДФ, то в первый раз его оштрафуют на 50—150 тысяч рублей. В том случае, если нарушение будет совершено представителем муниципалитета, то его обяжут выплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. «Такая система более логична. У владельцев дорог разные финансовые возможности», — передает «Коммерсант» слова депутата Госдумы Александра Тетердинко.

Поправки будут вступать в силу поэтапно в 2024—2025 годах. Тетердинко объясняет это тем, что «у муниципалитетов возникают сложности с введением данных». «Людей на местах еще надо подучить», — отметил депутат.

Автоновости,Александр Тетердинко,Коммерсант,Госдума,
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