Дорожников обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян

Владельцы дорог будут обязаны передавать данные о ремонтах, ограничениях движения и жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). За отказ выполнять требования им будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в правительственных поправках к КоАП, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Соответствующий закон Госдума планирует принять в ближайшее время и он вступит в силу в 2024—2025 годах.

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В первоначальной редакции поправок предлагалось установить единый штраф для всех владельцев дорог, но была предложена дифференцированная система. Если владелец дороги не предоставит сведения в СКДФ, то в первый раз его оштрафуют на 50—150 тысяч рублей. В том случае, если нарушение будет совершено представителем муниципалитета, то его обяжут выплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. «Такая система более логична. У владельцев дорог разные финансовые возможности», — передает «Коммерсант» слова депутата Госдумы Александра Тетердинко.