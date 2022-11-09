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11 минут назад

Новости автомира: в Башкирии ГИБДД задержала водителя с 176 штрафами и выписала ему еще 70 протоколов

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники ГИБДД в Башкирии остановили водителя, за которым числились 176 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, и составили на него еще 70 административных материалов, сообщается в Telegram-канале главного госавтоинспектора Башкортостана Владимира Севастьянова.

Водителю с 176 неоплаченными штрафами ГИБДД выписала еще 70 протоколов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инспекторы остановили 35-летнего водителя автомобиля «Богдан-2110» на трассе »Уфа — Оренбург» для проверки документов. При этом выяснилось, что за ним числится 176 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, которые зафиксированы камерами. По результатам проверки сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины 70 административных материалов за превышение установленного законодательством 60-дневного срока на оплату штрафа. За такое правонарушение виновнику грозит удвоение суммы штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы (до 50 часов).

Автоновости,Владимир Севастьянов,ГИБДД,
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