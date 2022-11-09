Ford снимет с производства S-Max и Galaxy в 2023 году

Компания Ford опубликовала официальное заявление, подтверждающее, что производство минивэнов S-Max и Galaxy будет прекращено следующей весной, а прямых потомков для замены не будет. В качестве основных причин называются снижение спроса и тотальная электрификация.

Ford Galaxy дебютировал в Европе в 1996 году как семиместный минивэн, разработанный совместно с Volkswagen . Еще одна версия вышла на рынок 10 лет спустя на базе платформы Mondeo. Общий объем продаж в Европе на данный момент достиг 820 000 единиц.

Более спортивный минивэн под названием S-Max был представлен в 2006 году и с тех пор нашел 570 000 покупателей. Продажи резко упали в прошлом году, когда Ford продал только 7400 единиц S-Max в Европе. Продажи Galaxy были почти в два раза ниже за тот же период.