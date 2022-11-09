Более половины россиян отмечают рост качества отечественных машин

В России в последние годы стали выпускать более качественные автомобили, считают 61 процент россиян, опрошенных экспертами «Открытие авто». Еще почти треть (29 процентов) респондентов не заметили никаких изменений, а каждый 10-й заявил об ухудшении отечественной продукции. Позитивно на российский автопром смотрят в основном возрастные водители: из автомобилистов старше 56 лет за этот вариант проголосовали 69 процентов.

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Среди мужчин положительно о российском автопроме высказались 64 процента опрошенных, а среди женщин — только 58 процентов. Что касается регионов, то более качественными современные российские машины считают в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах (71 процент и 70 процентов опрошенных соответственно).

Чуть меньше половины — 48 процентов — готовы пересесть с иномарки на российский автомобиль, но только если в стране будут собирать «достойные машины». Еще 29 процентов дадут шанс отечественному автопрому, если улучшится качество сборки, 17 процентов — если понравится дизайн и 13 процентов — если вырастет безопасность. Каждый пятый при этом (женщины чаще, чем мужчины) согласны ездить только на иномарках.

У большинства российских водителей при этом имеется опыт владения как российским (80 процентов), так и иностранным автомобилем (92 процента). При выборе россиян обычно привлекают дешевый ремонт (52 процента) и подходящая цена (49 процент).