BYD запустит новый премиальный суббренд в первом квартале 2023 года

Китайская компания BYD, которая выпускает исключительно электрокары, намерена в 2023 году выйти в премиум-сегмент. Для этого будет создан отдельный суббренд, получивший название Yangwang (Look up или «Смотреть вверх»). Первенцем марки Yangwang станет брутальный внедорожник с дизайном в стиле Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, его дебют состоится в первом квартале следующего года. Уже объявлен и ценовой диапазон: новинка будет стоить от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней (6,7-12,6 миллиона рублей).

Фото: © CarNewsChina © CarNewsChina

Как сообщает CarNewsChina, компания Shenzhen Yangwang Automobile Sales Co, на 100 процентов принадлежащая BYD, была зарегистрирована в Китае 7 ноября 2022 года. В своей первой публикации в соцсети Weibo марка объяснила свое название: «Взгляд вверх — это не только жест, но и олицетворение смелого и бесстрашного исследовательского духа. Снова и снова поднимая взгляд к небу, поддерживая этот дух исследования неизведанного и неустанного стремления, Yangwang создает высокотехнологичный бренд инновационных технологий и продуктов».

CarNewsChina

Первая модель Yangwang ранее уже засветилась на шпионских фотографиях. Закамуфлированный внедорожник окрестили «китайским G-Class», хотя линия остекления навевает ассоциации скорее с Land Rover Defender. Дизайн автомобиля СМИ описывали словом «брутальный» и «утилитарный», однако без современных трендов не обошлось – к таковым относятся, например, выдвижные дверные ручки.

По одной из версий, в основе будущего SUV лежит новая оригинальная платформа, не связанная с BYD e-platform 3.0, на которой построены современные электрокары марки. Информации о силовых установках пока нет.