Китайские авто Omoda захватывают Россию

Китайский автомобильный бренд Omoda, представленный в августе 2022 года, уже имеет в России 73 официальных дилера. Как сообщает «Автостат», производитель занимает места ушедших из страны европейских и японских брендов — Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi и других.

Фото: Omoda Omoda

Сейчас в Москве работают 9 дилеров, в Санкт-Петербурге — 7, в Нижнем Новгороде — 3. Еще по два дилера есть в Волгограде, Иркутске, Краснодаре, Новосибирске, Перми и Саратове. В 42 городах России сейчас есть по одному дилеру Omoda.

Больше всех соглашений с новым автобрендом заключила компания «Ключавто» — 7. «Агат» заключила 6 соглашений, Major и «Нижегородец» – по 4, «Автомир» – 3. Также из крупных холдингов сотрудничеством с Omoda отметились «Рольф» и «Авилон», у которых пока насчитывается по одному дилеру.

Напомним, что бренд Omoda относится к АО «Чери Автомобили Рус» и является третьим в их структуре наряду с Chery и EXEED. В ближайшие годы линейка будет состоять из двух кроссоверов и седана.