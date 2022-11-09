Tesla отзывает более 40 000 автомобилей

Производитель электромобилей заявляет, что при движении по неровной дороге или после попадания в выбоину у автомобилей может отсутствовать усилитель руля. Затронутые автомобили включают Model S и Model X, выпущенные с 2017 по 2021 год.
Исправление представляет собой беспроводное обновление программного обеспечения для повторной калибровки системы. По данным компании, большинство отозванных автомобилей уже прошли этот процесс.
Tesla заявляет, что не знает ни о каких травмах или смертельных случаях, связанных с потерей гидроусилителя руля.