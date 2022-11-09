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1 час назад

Новости автомира: Tesla отзывает более 40 000 автомобилей в США

ПроКроссовер.ру

Производитель электромобилей заявляет, что при движении по неровной дороге или после попадания в выбоину у автомобилей может отсутствовать усилитель руля. Затронутые автомобили включают Model S и Model X, выпущенные с 2017 по 2021 год.

Tesla отзывает более 40 000 автомобилей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Исправление представляет собой беспроводное обновление программного обеспечения для повторной калибровки системы. По данным компании, большинство отозванных автомобилей уже прошли этот процесс.

Tesla заявляет, что не знает ни о каких травмах или смертельных случаях, связанных с потерей гидроусилителя руля.

Автоновости,Tesla,
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