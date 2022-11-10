Трезвость водителей за рулем будут проверять по новым правилам

Российских водителей ожидают новые правила проверки на трезвость. Постановление правительства Российской Федерации на эту тему вступает в силу в ближайшее время, сообщает ИА DEITA.RU.

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На официальном портале правовой информации опубликован документ, в котором разъясняется, как сотрудники Государственной автоинспекции будут проверять, трезв ли гражданин, управляющий транспортным средством. Они начнут действовать с марта будущего года до 2029 года.

Условия, при которых сотрудник ГИБДД может потребовать провести проверку автомобилиста остаются прежними: запах алкоголя от гражданина, нарушение речи, неадекватное поведение, изменение цвета кожи, неустойчивость человека. Теперь освидетельствование водителя, заподозренного в вождение в нетрезвом виде, будет происходить только в присутствии двух понятых. При этом процедура должна проводиться под видеозапись.

Водитель может отказаться пройти процедуру на месте, однако в таком случае его отправят на медицинский анализ. Также обратиться к медикам за экспертизой придется тем автомобилистам, которые не согласятся с результатами проверки, проведенной сотрудником ГИБДД. Однако у полицейского есть право отправить гражданина на медицинское освидетельствование, если он прошел проверку на месте, но у правоохранителя есть подозрения на нетрезвое состояние водителя.