Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
32 минуты назад

Новости автомира: трезвость водителей за рулем будут проверять по новым правилам

Deita.ruиещё 2

Российских водителей ожидают новые правила проверки на трезвость. Постановление правительства Российской Федерации на эту тему вступает в силу в ближайшее время, сообщает ИА DEITA.RU.

Трезвость водителей за рулем будут проверять по новым правилам
Фото: Deita.ruDeita.ru

На официальном портале правовой информации опубликован документ, в котором разъясняется, как сотрудники Государственной автоинспекции будут проверять, трезв ли гражданин, управляющий транспортным средством. Они начнут действовать с марта будущего года до 2029 года.

Условия, при которых сотрудник ГИБДД может потребовать провести проверку автомобилиста остаются прежними: запах алкоголя от гражданина, нарушение речи, неадекватное поведение, изменение цвета кожи, неустойчивость человека. Теперь освидетельствование водителя, заподозренного в вождение в нетрезвом виде, будет происходить только в присутствии двух понятых. При этом процедура должна проводиться под видеозапись.

Водитель может отказаться пройти процедуру на месте, однако в таком случае его отправят на медицинский анализ. Также обратиться к медикам за экспертизой придется тем автомобилистам, которые не согласятся с результатами проверки, проведенной сотрудником ГИБДД. Однако у полицейского есть право отправить гражданина на медицинское освидетельствование, если он прошел проверку на месте, но у правоохранителя есть подозрения на нетрезвое состояние водителя.

В случае, если правонарушение со стороны автомобилиста подтвердится, его лишат прав на управление транспортным средством. Срок такого наказания составит от одного месяца до трех лет. Наличие 0,16 мг этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя считает основанием признать его пьяным.

Автоновости,ГИБДД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители