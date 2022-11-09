Обнародован рейтинг самых продаваемых автомобилей 2022 года

Компания Toyota лидирует по продажам на глобальном авторынке, сообщают аналитики Focus2move по итогам изучения данных из 162 стран мира. В 2022 году бестселлером останется Toyota Corolla, которая с января разошлась тиражом в 840 тысяч экземпляров. Она все еще значительно опережает другие модели, однако по сравнению с прошлым годом спрос упал на 5,6 процента. Вместе с тем электрические конкуренты поднимаются все выше в рейтинге на фоне перемен в индустрии.

Фото: © Toyota © Toyota

На втором месте по продажам в основном благодаря гибридному варианту оказался Toyota RAV4 c 654 тысячами реализованных экземпляров. Поставки кроссовера, являющегося самым популярным SUV в мире, за год сократились на 15,6 процента. Замыкает тройку лидеров пикап Ford F-Series, по-прежнему пользующийся высоким спросом в США, несмотря на падение на 11,4 процента.

Электрокары пока не попали в первую тройку, но заняли сразу два следующий места. Так, четвертым стал Tesla Model Y, взлетевший за год сразу на 22 ступеньки с 531 тысячей проданных экземпляров (+101,6 процента). За ним следует еще одна Tesla — Model 3, на которой остановили выбор 492 тысячи покупателей (+22,6 процента).

Toyota Camry, слегка отстав, расположилась на шестом месте с 489 тысячами штук (-4,9 процента). Седьмая и восьмая позиции достались Honda CR-V (449 тысяч, -21,7 процента) и Chevrolet Silverado (433 тысячи, -4,1 процента). Завершают рейтинг пикап RAM (410 тысяч, -14,3 процента) и очередная Toyota — Hilux (416 тысяч, +0,7 процента).