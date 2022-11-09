Больше половины россиян (61 процент), принявших участие в опросе «Открытие авто», считают, что российский автопром стал лучше. Об этом сообщается на сайте компании.

Позитивные изменения чаще всего отмечали водители старше 56 лет и мужская аудитория. При этом 29 процентов респондентов не заметили никаких изменений, а десять процентов решили, что качество российских машин стало хуже.

Опрос проводился с 17 по 23 октября среди 1500 россиян от 18 до 65 лет. Участники опроса - жители городов с населением более ста тысяч человек.

Еще 26 процентов респондентов считают, что российские машины лучше всего подходят для дорог страны, а 22 процента верят, что отечественные авто не уступают по качеству иномаркам. 18 процентов заявили, что на рынке почти нет выбора.

Почти половина (48 процентов) опрошенных владельцев иномарок заявили, что могут поменять машину на российскую, если ее качество будет достойным.

Большинство опрошенных водителей рассказали, что у них есть опыт владения, как российским авто (80 процентов), так и иномаркой (92 процента). Чаще всего иностранные машины встречаются у жителей Дальнего Востока (99 процентов), а жители Приволжского федерального округа и Северного Кавказа в основном знакомы с российским автопромом (92 процента).

Треть участников опроса (31 процент) заявили, что сейчас ездят на европейских иномарках, 27 процентов - на японских машинах, каждый пятый респондент (18 процентов) - за рулем российского авто, у 14 процентов - корейские машины, у шести процентов - американские, а три процента водят китайские иномарки.

Водители до 25 лет чаще всего ездят за рулем европейских (37 процентов) и российских (21 процент) машин. Среди россиян 26 - 40 лет больше всего владельцев корейских авто, а японские машины чаще всего встречаются у водителей старше 40 лет.

Больше всего европейских иномарок у жителей Москвы и области (48 процентов) и Санкт-Петербурга (42 процента), при этом 13 процентов опрошенных петербуржцев ездят на американских авто, это самый высокий показатель по машинам США среди регионов РФ.

Российские авто часто встречаются на Северном Кавказе (44 процента), в Поволжье (28 процентов) и Центральном федеральном округе (23 процента).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке оставалась Lada (однако продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц).