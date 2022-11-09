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1 час назад

Новости автомира: в России создали ГОСТ для беспилотных авто

Елена Прошина

С 1 января 2023 года в РФ появится 7 новых ГОСТов для применения искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. Их утвердило Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Об этом пишет iXBT.com.

В России создали ГОСТ для беспилотных авто
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первый ГОСТ - требования к испытанию алгоритмов низкоуровневого слияния данных. Он обрабатывает «сырые» данные, полученные от сенсоров или датчиков. Второй затрагивает обнаружение и распознавание дорожных знаков. Третий ГОСТ призван определять терминологию, рекомендованную к применению в документации и литературе по системам ИИ на транспорте.

Четвертый стандарт работает с алгоритмами обнаружения различных препятствий на дорогах. Пятый стандарт регулирует системы контроля обочины и полосы движения. У шестого стандарта требования к алгоритмам обнаружения и реконструкции структуры перекрестков. Седьмой ГОСТ задает требования для системы прогнозирования, которая сможет предугадать поведение других участников дорожного движения и вовремя отреагировать.

Ранее сообщалось, что «Сберавтотех» и КамАЗ намерены провести тестирование беспилотных грузовых автомобилей на дорогах общего пользования. Однако сделать это пока не позволяют законы.

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