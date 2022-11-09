В России создали ГОСТ для беспилотных авто

С 1 января 2023 года в РФ появится 7 новых ГОСТов для применения искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях. Их утвердило Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Об этом пишет iXBT.com.

Первый ГОСТ - требования к испытанию алгоритмов низкоуровневого слияния данных. Он обрабатывает «сырые» данные, полученные от сенсоров или датчиков. Второй затрагивает обнаружение и распознавание дорожных знаков. Третий ГОСТ призван определять терминологию, рекомендованную к применению в документации и литературе по системам ИИ на транспорте.

Четвертый стандарт работает с алгоритмами обнаружения различных препятствий на дорогах. Пятый стандарт регулирует системы контроля обочины и полосы движения. У шестого стандарта требования к алгоритмам обнаружения и реконструкции структуры перекрестков. Седьмой ГОСТ задает требования для системы прогнозирования, которая сможет предугадать поведение других участников дорожного движения и вовремя отреагировать.