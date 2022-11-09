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17 минут назад

Новости автомира: Porsche раскрыла внешность внедорожного 911

Motor.ru

Компания Porsche опубликовала серию фотографий с тестов внедорожного 911 Dakar и назвала дату премьеры спорткара. Купе полностью рассекретят 17 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Машина получит увеличенный дорожный просвет, специфические настройки АБС и шины с более агрессивным рисунком протектора. Испытания 911 Dakar проходили по Франции, недалеко от Полярного Круга, а также в пустынях Дубая и Марокко.

Porsche раскрыла внешность внедорожного 911
Фото: © Porsche© Porsche

На тему внедорожного Porsche 911 фантазируют все кому не лень. И некоторые из этих проектов даже находят физическое воплощение. Наиболее интересные можно пересчитать по пальцам: это раллийный Singer ACS, MP Gemballa Marsien и 911 Carrera 4 от delta4x4. Есть подобные машины и у самой Porsche. Компания уже показала экстремальный 911 Carrera 4S High Altitude Project для покорения вулкана Охос-дель-Саладо, а теперь частично рассекретила купе 911 Dakar, созданное под вдохновением от автомобилей-участников «Париж—Дакара» 1984 года.

Porsche
Porsche
Porsche

Ещё одна из разновидностей нынешнего Porsche 911 вышла на финальный этап испытаний. Полноприводную двухдверку тестировали в разных климатических зонах и на разных покрытиях. Например, полигон в Шато-де-Ластур имитировал типичный раллийный спецучасток, ну а замёрзшее озеро недалеко от шведского города Арьеплуг позволило отточить ездовые качества машины в зимних условиях. Но, пожалуй, самыми серьезным испытанием стали заезды по 50-метровым дюнам в Дубае и Марокко при температуре выше 45 градусов по Цельсию.

Хотя Porsche неохотно делится информацией о новинке, кое-что о 911 Dakar уже известно. Так, спорткару увеличат дорожный просвет и, вероятно, поменяют алгоритм работы полного привода. Также машина получит перенастроенную под гравийные дороги АБС и шины с более агрессивным рисунком протектора. Поскольку Porsche называет купе «очень специфическим вариантом культовой модели», не исключено, что выпускать 911 Dakar будут мелкой серией.

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