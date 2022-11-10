Первый электрический Abarth дебютирует 22 ноября

Компания Abarth не смогла сохранить в секрете внешность хэтчбека New 500, и его снимки снова просочились в Сеть. Премьера модели на базе Fiat 500e состоится 22 ноября. От исходника Abarth будет отличаться более агрессивным обвесом, а также увеличенной отдачей электромотора. Чтобы не уступать по динамике бензиновым Abarth 595 и 695, мощность силовой установки могут увеличить до 180—200 лошадиных сил.

Фото: © carzturbo © carzturbo

В нынешней гамме марки Abarth есть лишь бензиновые хот-хэтчи Abarth 595 и 695. Первая электрическая модель со скорпионом на капоте (концепт Abarth scorpION EV не в счёт) дебютирует 22 ноября, причем её фотографии слили в Сеть ещё в прошлом месяце.

Новая порция снимков Abarth New 500, сделанных, как предполагается, во время рекламной фотосессии, ничего нового о машине не сообщает, а лишь дает посмотреть на неё с более выгодных ракурсов.

carzturbo

Отличить электрокар Abarth от исходного Fiat 500e довольно просто: у него другие бамперы, боковые юбки и колеса.

По технике вопросов больше. Топовая начинка «Фиата» — это батарея емкостью 42 киловатт-часа и 118-сильный электромотор, позволяющий машине разгоняться до ста за девять секунд ровно.

По слухам, чтобы дотянуться до показателей бензиновых хэтчбеков (7,3 с у Abarth 595 и 6,7 с — у 695), для New 500 отрядят электромотор мощностью 180—200 сил.