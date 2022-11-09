Toyota намекнула на загадочную новинку

Компания Toyota опубликовала в соцсетях тизер некой модели, которую намерена рассекретить через неделю, 16 ноября. На картинке запечатлен только контур автомобиля в профиль – очертаниями он походит на лифтбек. Пока о новинке известно лишь то, что это гибрид, а не полноценный электромобиль, так как слоган гласит «Hybrid Reborn» (возрождение гибрида). Исходя из этого можно предположить, что тизер является намеком на скорое появление Prius нового поколения.

Фото: Toyota Toyota

Слово «reborn» применимо к существующей модели, которую ждет «возрождение». Наиболее логичным вариантом является Prius, четвертое поколение которого представлено на рынке с 2015 года. Последний раз слухи о смене поколения Prius появлялись в прошлом году – тогда предполагалось, что информацию о следующей генерации модели Toyota раскроет как раз к концу 2022-го.

Toyota

Японские инсайдеры BestCarWeb ранее сообщали, что со сменой поколения Prius сохранит бензоэлектрическую силовую установку и может обзавестись водородной модификацией. Причем для Toyota не первый опыт с водородным ДВС: в прошлом году дебютировала Corolla Sport с экспериментальным 1,6-литровым турбомотором от GR Yaris с новой системой впрыска и топливопроводом. Вместо бензина использовался сжатый водород, который воспламеняется с высокой скоростью. Такой мотор, причем в составе плагин-гибридной силовой установки, прочат и следующему Prius.