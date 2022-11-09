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21 минуту назад

Новости автомира: Toyota намекнула на загадочную новинку. Возможно, это следующий Prius

Motor.ruиещё 4

Компания Toyota опубликовала в соцсетях тизер некой модели, которую намерена рассекретить через неделю, 16 ноября. На картинке запечатлен только контур автомобиля в профиль – очертаниями он походит на лифтбек. Пока о новинке известно лишь то, что это гибрид, а не полноценный электромобиль, так как слоган гласит «Hybrid Reborn» (возрождение гибрида). Исходя из этого можно предположить, что тизер является намеком на скорое появление Prius нового поколения.

Toyota намекнула на загадочную новинку
Фото: Toyota Toyota

Слово «reborn» применимо к существующей модели, которую ждет «возрождение». Наиболее логичным вариантом является Prius, четвертое поколение которого представлено на рынке с 2015 года. Последний раз слухи о смене поколения Prius появлялись в прошлом году – тогда предполагалось, что информацию о следующей генерации модели Toyota раскроет как раз к концу 2022-го.

Toyota

Японские инсайдеры BestCarWeb ранее сообщали, что со сменой поколения Prius сохранит бензоэлектрическую силовую установку и может обзавестись водородной модификацией. Причем для Toyota не первый опыт с водородным ДВС: в прошлом году дебютировала Corolla Sport с экспериментальным 1,6-литровым турбомотором от GR Yaris с новой системой впрыска и топливопроводом. Вместо бензина использовался сжатый водород, который воспламеняется с высокой скоростью. Такой мотор, причем в составе плагин-гибридной силовой установки, прочат и следующему Prius.

Стоит отметить, что при переводе Corolla на водород сохранилось звучание и характерные вибрации ДВС, а вредные выбросы значительно сократились. Но все же они не нулевые: в отличие от полностью «чистых» автомобилей на топливных элементах (как, например, седан Toyota Mirai), выхлопом которых является вода, машины с таким агрегатом выделяют небольшое количество диоксида углерода и оксида азота.

Автоновости,Toyota Mirai,Toyota,
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