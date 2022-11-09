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14 минут назад

Новости автомира: Официальные дилеры Toyota наладили канал поставок в Россию кроссоверов Toyota RAV4

Южный автомобиль

Официальные дилеры Toyota в России вынуждены налаживать собственные каналы поставок кроссоверов Toyota RAV4 в Россию из-за отсутствия официальных. Так, несколько автомобилей под заказ предлагают дилеры Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Машины будут поставляться из Китая и прибудут в Россию уже в декабре 2022 0 начале 2023 года.

Официальные дилеры Toyota в России начали продажи RAV4
Фото:  пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica) пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)

Автомобили оснащены двухлитровыми моторами мощностью 171 лошадиная сила, которые работают в паре с вариатором Direct Shift-CVT. Также можно будет выбрать версию с передним или полным приводом. Есть комплектации как с тканевым, так и с кожаным салоном. В Россию кроссоверы Toyota RAV4 будут доставляться напрямую с завода в Китае абсолютно новыми.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

За версию с передним приводом придется заплатить от 3 540 000 рублей, а за топовую комплектацию необходимо заплатить 4 290 000 рублей. В стандартную комплектацию входит ABS, система распределения тормозных усилий EBD, система курсовой устойчивости VSC, система помощи при подъеме в гору, датчик предупреждения столкновения, динамический круиз-контроль, система контроля полосы. На все поставляемые автомобили дилеры предлагают гарантию 2 года или 75 000 километров пробега. Также у дилеров есть все запчасти для ремонта и обслуживания автомобилей.

Автоновости,Toyota RAV4,Toyota,
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