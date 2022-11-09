Представлен "семейный" кроссовер Geely с мотором Volvo

В середине октября была рассекречена внешность кроссовера Geely Haoyue L, который отличается от базового Haoyue не только удлинённой колёсной базой, но и другим дизайном экстерьера, салоном и силовым агрегатом.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Размер колёсной базы увеличен до 2825 мм, но не ради свободного пространства для ног пассажиров второго и третьего ряда (дополнительные 10 мм вряд ли сделают поездку ощутимо комфортнее): прибавка была необходима для изменения типа подвески - у Haoyue L сзади вместо балки установлена многорычажка.

Geely

Длина кузова увеличилась за счёт иного обвеса на 25 мм - до 4860 мм, ширина выросла на 10 мм - до 1910 мм. Высота осталась прежней - 1840 мм, но при этом новинка отличается от базовой модели увеличенным до 200 мм дорожным просветом (+ 10 мм).

Geely

Показаны официальные фото салона, в котором изменились дверные карты, материалы отделки - стало больше мягких поверхностей, дефлекторы замаскированы в торпедо, как на дорогих моделях, переконфигурирован центральный тоннель. Цифровая комбинация приборов "нарисована" на экране диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа имеет диагональ - 12,3 дюйма.

Geely

Geely Haoyue можно купить с мотором 1.8 литра мощностью 184 л.с. с "автоматом" или "роботом" в паре на выбор. Haoyue L же получил мотор семейства Drive-E от Volvo, что совсем неудивительно в свете последних событий. Рабочий объём "турбочетвёрки" - 2.0 литра, мощность - 218 л.с. Альтернатив в плане коробок передач нет - только 7-ступенчатый преселективный "робот".